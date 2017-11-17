Киберполиция установила компьютер, откуда похитили персональные данные участников АТО

По словам начальника Департамента киберполиции, пользователь социальной сети под вымышленным именем предлагал загрузить архивы с персональной информацией участников АТО.

"Сегодня мы установили компьютер, взломав который, хакеры получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения. Сейчас мы проводим тщательный осмотр пораженной техники", - рассказал Сергей Демедюк.

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Он добавил, что держателем этой информации является работник регионального подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Сейчас работники полиции проводят проверку для определения путей поражения компьютера вредоносным программным обеспечением. Правоохранители также устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению данного инцидента.

Рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 УК Украины.

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Напомним, 16 ноября в одной из социальных сетей была размещена информация о якобы взломе серверов МВД, что позволило злоумышленникам получить доступ к архивам с персональными данными участников АТО.