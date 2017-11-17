Киберполиция установила компьютер, откуда похитили персональные данные участников АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Информация о взломе серверов МВД, откуда вроде бы и была похищена эта информация не соответствует действительности. В то же время, работники киберполиции оперативно установили компьютер, с помощью которого хакеры получили к ней доступ, а также его владельца. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил руководитель Департамента киберполиции Сергей Демедюк, передает УНН.
По словам начальника Департамента киберполиции, пользователь социальной сети под вымышленным именем предлагал загрузить архивы с персональной информацией участников АТО.
"Сегодня мы установили компьютер, взломав который, хакеры получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения. Сейчас мы проводим тщательный осмотр пораженной техники", - рассказал Сергей Демедюк.
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Он добавил, что держателем этой информации является работник регионального подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.
Сейчас работники полиции проводят проверку для определения путей поражения компьютера вредоносным программным обеспечением. Правоохранители также устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению данного инцидента.
Рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 УК Украины.
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Напомним, 16 ноября в одной из социальных сетей была размещена информация о якобы взломе серверов МВД, что позволило злоумышленникам получить доступ к архивам с персональными данными участников АТО.