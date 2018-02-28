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Двоє хлопців на Волині поширили мобільний додаток для викрадення коштів з рахунків

Двоє хлопців на Волині поширили мобільний додаток для викрадення коштів з рахунків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. На Волині кіберполіція викрила злочинну групу, яка розповсюдила мобільний додаток, що був запрограмований на викрадення коштів з банківських рахунків користувачів мобільного банкінгу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Департаменту кіберполіції НПУ.

За інформацією кіберполіції, злочинна група складалася з двох осіб — 23-річного жителя Волині та 20-річного жителя Херсонщини. Вони створили та поширювали програму, яка мала декілька адміністративних панелей.

Зокрема, за їхньою інформацією, ця програма, після завантаження на смартфон, перевіряла наявність встановленого “мобільного банкінгу”, надсилаючи смс-запити на запрограмовані спеціальні номери. У подальшому відбувалося виведення коштів через систему миттєвих інтернет-розрахунків “WebMoney Transfer” на банківські рахунки зловмисників.

“Програма була замаскована під мобільний додаток для пошуку друзів. Наразі встановлено, що таким чином підозрюваним вдалося інфікувати більше 2 тисяч мобільних пристроїв”, — уточнили у відомстві.

Як поінформували у прес-службі, обом зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2. ст.361-1 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж) КК України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, у 2017 році кількість кіберзлочинів, пов’язаних з платіжними картками, зросла на 70% порівняно із 2016 роком.

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