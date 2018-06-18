Кіберкомандування США отримало повноваження здійснювати рейди на іноземні мережі

Пентагон уповноважив Кібернетичне командування Сполучених Штатів (United States Cyber Command) застосовувати більш агресивний підхід щодо захисту від кібератак. Зміна стратегії може збільшити ризик конфлікту з іноземними державами, які фінансують кіберзлочинців.

Досі Кібернетичне командування США займало більш захисну позицію, намагаючись відбити напади на американські мережі. За останні кілька років лише у деяких випадках командування переходило в наступ, зокрема намагаючись запобігти інтернет-діяльності терористичного угрупування “Ісламської держави” та її вербувальників.

Але навесні, коли Пентагон підвищив статус командування, він відкрив двері для практично щоденних рейдів на іноземні мережі, намагаючись запобігти кібервторгненню до того, як воно буде реалізоване, пише видання, посилаючись на дані стратегічних документів та представників військових та розвідувальних органів США.

Зміна підходу офіційно не обговорювалася в Білому домі до її набуття чинності, за словами нинішніх і колишніх офіційних представників. Проте вона розширює повноваження, надані військовому командуванню президентом Дональдом Трампом.

Невідомо, наскільки уважно адміністрація зважила різні ризики, пов’язані з виконанням плану в секретних операціях.

Як пише видання, супротивники, такі як Росія, Китай і Північна Корея, — всі держави, що володіють ядерною зброєю, стоять за великими кібератаками, а США намагаються уникнути непередбаченої ескалації, поки нарощують кіберарсенал. Ще один складний чинник полягає в тому, що заходи проти противника вимагають таємної роботи в мережах союзника, наприклад в Німеччині. Це проблема, яка часто зупиняла адміністрацію президента Обами.

Як зазначається, нова стратегія передбачає постійну підривну діяльність “на межі війни” в іноземних комп’ютерних мережах. За словами чиновників, вона створювалась протягом більш як десятиліть антитерористичних операцій, в яких Сполучені Штати навчились, що найкращим способом перемогти “Аль-Каїду” чи “Ісламську державу” є знищення бойовиків всередині їхніх баз або житлових приміщень.

Мета, згідно з новим “загальним баченням”, випущеним командуванням, полягає в тому, щоб “боротись із небезпечними діями противника, перш ніж вони посягнуть на нашу національну міць”.

Американська оборона стає “якомога ближчою до походження діяльності супротивника, що розширює наш потенціал для виявлення слабких сторін противників, вивчення їхніх намірів і можливостей та протидії нападам”, — говориться в документі.

Але, на думку нинішніх і колишніх чиновників, існують ризики ескалації — дії США в іноземних мережах можуть привести до ударів у відповідь проти американських банків, дамб, фінансових ринків або комунікаційних мереж.

Як повідомляв УНН, європарламентарі хочуть посилити зв'язки з НАТО щодо кіберзахисту.