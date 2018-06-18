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Киберкомандование США получило полномочия осуществлять рейды на иностранные сети

Киберкомандование США получило полномочия осуществлять рейды на иностранные сети

Киев  •  УНН

 • 10022 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа расширила полномочия американского Кибернетического командования США, наделив их правом "переходить в наступление" в сети иностранных государств для предотвращения кибератак, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Пентагон уполномочил Кибернетическое командования Соединенных Штатов (United States Cyber ​​Command) применять более агрессивный подход по защите от кибератак. Изменение стратегии может увеличить риск конфликта с иностранными государствами, которые финансируют киберпреступников.

До сих пор Кибернетическое командование США занимало более защитную позицию, пытаясь отбить нападения на американские сети. За последние несколько лет только в некоторых случаях командование переходило в наступление, в частности пытаясь предотвратить интернет-деятельность террористической группировки "Исламского государства" и ее вербовщиков.

Но весной, когда Пентагон повысил статус командования, он открыл двери для практически ежедневных рейдов на иностранные сети, пытаясь предотвратить кибервторжения до того, как они будет реализованы, пишет издание, ссылаясь на данные стратегических документов и представителей военных и разведывательных органов США.

Изменение подхода официально не обсуждалось в Белом доме до его вступления в силу, по словам нынешних и бывших официальных представителей. Однако она расширяет полномочия, предоставленные военному командованию президентом Дональдом Трампом.

Неизвестно, насколько внимательно администрация учла различные риски, связанные с выполнением плана в секретных операциях.

Как пишет издание, противники, такие как Россия, Китай и Северная Корея - все государства, обладающие ядерным оружием, стоящие за крупными кибератаками, а США пытаются избежать непредвиденной эскалации, пока наращивают киберарсенал. Еще один сложный фактор заключается в том, что меры против противника требуют тайной работы в сетях союзника, например в Германии. Это проблема, которая часто останавливала администрацию президента Обамы.

Как отмечается, новая стратегия предполагает постоянную подрывную деятельность "на грани войны" в иностранных компьютерных сетях. По словам чиновников, она создавалась в течение более десятилетия антитеррористических операций, в которых Соединенные Штаты научились, что лучшим способом победить "Аль-Каиду" или "Исламское государство" является уничтожение боевиков внутри их баз или жилых помещений.

Цель, согласно новому "общему видению", выпущенному командованием, заключается в том, чтобы "бороться с опасными действиями противника, прежде чем они посягнут на нашу национальную мощь".

Американская оборона становится "как можно ближе к происхождению деятельности противника, расширяет наш потенциал для выявления слабых сторон противников, изучение их намерений и возможностей и противодействия нападениям", - говорится в документе.

Но, по мнению нынешних и бывших чиновников, существуют риски эскалации - действия США в иностранных сетях могут привести к ответным ударам против американских банков, дамб, финансовых рынков или коммуникационных сетей.

Как сообщал УНН, европарламентарии хотят усилить связи с НАТО по защите от киберугроз.

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