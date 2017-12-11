Х'юстон завдяки 48 очкам Хардена вдев'яте поспіль виграв матч у НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Баскетболісти "Х'юстон Рокетс" продовжили виграшну серію в НБА у протистоянні із "Портленд Трейл Блейзерс", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу з Техасу.
Після трьох чвертей шалькі терезів схилялися в бік "Портленду" – 98:84. Однак ударна заключна 12-хвилинка дозволила "Рокетс" обіграти візаві – 124:117.
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У складі переможців найрезультативнішим став Джеймс Харден, який набрав 48 очок, а також зробив 8 підбирань, 3 передачі та 3 перехоплення. Дабл-дабл оформив Клінт Капела (11 очок + 10 підбирань). У "Портленда" 35 очок набрав Даміан Лиллард, який реалізував 11 з 23 кидків з гри, включаючи 9 з 16 триочкових.
Примітно, що "Х'юстон", здобувши 20-ту перемогу в 24 матчах, закріпився на першому місці в Західній конференції. "Портленд" зазнав четвертої поразки поспіль і 12-ту в 25 іграх – шоста позиція на Заході.