Хьюстон благодаря 48 очкам Хардена девятый подряд выиграл матч в НБА

После трех четвертей чашу весов склонялись в сторону "Портленда" - 98:84. Однако ударная заключительная 12-минутка позволила "Рокетс" обыграть визави - 124: 117.

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В составе победителей самым результативным стал Джеймс Харден, набравший 48 очков, а также сделал 8 подборов, 3 передачи и 3 перехвата. Дабл-дабл оформил Клинт Капелла (11 очков + 10 подборов). В "Портленда" 35 очков набрал Дамиан Лиллард, который реализовал 11 из 23 бросков с игры, включая 9 из 16 трехочковых.

Примечательно, что "Хьюстон", получив 20-ю победу в 24 матчах, закрепился на первом месте в Западной конференции. "Портленд" потерпел четвертое поражение подряд и 12-ю в 25 играх - шестая позиция на Западе.