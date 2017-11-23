Хуг обговорив із Захарченком тривале невиконання мінських угод

"Пан Хуг порушив питання тривалого невиконання Мінських домовленостей, що відображено у щоденних звітах СММ. Він висловив занепокоєння у зв’язку з обстрілами та стріляниною поблизу об’єктів життєзабезпечення, таких як Донецька і Верхньокальміуська фільтрувальні станції. Він закликав докласти спільних зусиль для того, щоби зберегти ці об’єкти інфраструктури, відвести озброєння і провести розведення сил і засобів у цих місцях", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОБСЄ, А.Хуг вкотре нагадав, що для СММ безпека її співробітників має першочергове значення, а тих, хто посягає на безпеку працівників місії та цілісність її майна, необхідно притягти до відповідальності.

Александр Хуг наголосив на тому, зазначається у повідомленні, що свобода пересування патрулів місії, зокрема їхній доступ до неконтрольованих ділянок кордону з Російською Федерацією, досі обмежена у районах, що контролюються збройними формуваннями під командуванням Захарченка.

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Він зазначив, що лише за листопад кількість обмежень свободи пересування склала щонайменше 23 випадки у тих районах Донецької області, що не контролюються урядом (без урахування інцидентів, пов’язаних із мінами/невибуховими боєприпасами).

Крім того, як ідеться у повідомленні, Александр Хуг висловив стурбованість з приводу постійного розташування позицій на території або поблизу об’єктів цивільної інфраструктури.

Він також висловив жаль через те, що було втрачено занадто багато часу на бойові дії.

Александр Хуг зауважив, повідомили в ОБСЄ, що замість того, щоби шукати нові виправдання тому, що ситуація не покращується, необхідно без жодних зволікань відновити пошкоджену інфраструктуру. Він ще раз наголосив на тому, що СММ готова сприяти налагодженню діалогу на місцях з метою зниження напруженості і сприяння нормалізації ситуації.