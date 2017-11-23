Хуг обсудил с Захарченко длительное невыполнение минских соглашений

"Господин Хуг поднял вопрос длительного неисполнения Минских договоренностей, что отражено в ежедневных отчетах СММ. Он выразил обеспокоенность в связи с обстрелами и стрельбой вблизи объектов жизнеобеспечения, таких как Донецкая и Верхнекальмиуская фильтровальные станции. Он призвал приложить совместные усилия для того, чтобы сохранить эти объекты инфраструктуры, отвести вооружение и провести разведение сил и средств в этих местах", - говорится в сообщении.

По информации ОБСЕ, А.Хуг еще раз напомнил, что для СММ безопасность ее сотрудников имеет первостепенное значение, а тех, кто посягает на безопасность работников миссии и целостность его имущества, необходимо привлечь к ответственности.

Александр Хуг отметил, отмечается в сообщении, что свобода передвижения патрулей миссии, в частности их доступ к неконтролируемым участкам границы с Российской Федерацией, до сих пор ограничена в районах, контролируемых вооруженными формированиями под командованием Захарченко.

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Он отметил, что только за ноябрь количество ограничений свободы передвижения составило не менее 23 случаев в тех районах Донецкой области, которые не контролируются правительством (без учета инцидентов, связанных с минами/невзрывчатыми боеприпасами).

Кроме того, как говорится в сообщении, Александр Хуг выразил обеспокоенность по поводу постоянного расположения позиций на территории или вблизи объектов гражданской инфраструктуры.

Он также выразил сожаление, что было потеряно слишком много времени на боевые действия.

Александр Хуг заметил, сообщили в ОБСЕ, вместо того, чтобы искать новые оправдания тому, что ситуация не улучшается, необходимо без промедления восстановить поврежденную инфраструктуру. Он еще раз подчеркнул, что СММ готова способствовать налаживанию диалога на местах с целью снижения напряженности и содействия нормализации ситуации.