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Художники з різних куточків України написали картини для полонених моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Києві відбулась благодійна виставка картин на підтримку українських військовополонених, передає УНН.

Виставку відвідала і омбудсмен України Людмила Денісова.

"Відвідала благодійну виставку картин на підтримку українських військовополонених. Їх писали художники з різних куточків України, щоб подарувати 24 морякам, коли ті повернуться додому. Українці роблять усе можливе для привернення уваги до протиправних дій РФ. Те, що Росія здійснила акт військової агресії, визнає увесь цивілізований світ", - зазначила Денісова.

За її словами, РФ має дослухатися до наших вимог, до заяв Європейського Союзу та реагувати на міжнародний тиск.

"Згідно Женевської конвенції 1949 року ми наполягаємо на переведенні Василя Сороки, Андрія Ейдера та Андрія Артеменка на лікування до третьої (нейтральної) країни та на безумовному звільненні наших моряків", - зазначила Денісова додавши, що українські моряки обов‘язково повернуться додому.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

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