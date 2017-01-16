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Художник П.Павленський виїхав із Росії

Художник П.Павленський виїхав із Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Художник Петро Павленський покинув Росію і проситиме політичного притулку у Франції, передає УНН з посиланням на ВВС.

За його словами, притулку у Франції також просять його соратниця Оксана Шалигіна та їхні діти.

Художник заявив, що щодо нього і О.Шалигіної проводять дослідчу перевірку за статтею про насильницькі дії сексуального характеру.

Як повідомив П.Павленський, заяву на нього написала акторка. Він назвав ЗМІ її прізвище.

Сам художник провину заперечує.

За його словами, 14 грудня його і О.Шалигіну після повернення з Варшави допитали у СК РФ. Після допиту їх відпустили - неочікувано для художника.

Після цього він із сім'єю виїхав на автомобілі в Україну, а звідти - вилетів до Франції.

Адвокат П.Павленського Ольга Дінзе повідомила, що зараз триває дослідча перевірка, за результатами якої приймуть рішення порушити кримінальну справу або відмовити в цьому.

У листопаді 2015 року П.Павленського затримали після підпалу дверей будівлі ФСБ. Тоді його оштрафували і за статтею про знищення культурних цінностей і відпустили.

Раніше художник зробив акцію "Загроза" на знак солідарності з українським режисером Олегом Сенцовим.

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