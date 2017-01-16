Художник П.Павленский уехал из России
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Художник Петр Павленский покинул Россию и будет просить политического убежища во Франции, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По его словам, убежища во Франции также просят его соратница Оксана Шалыгина и их дети.
Художник заявил, что к нему и О.Шалыгиной проводят доследственную проверку по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Как сообщил П.Павленский, заявление на него написала актриса. Он назвал СМИ ее фамилию.
Сам художник вину отрицает.
По его словам, 14 декабря его и О.Шалыгину после возвращения из Варшавы допросили в СК РФ. После допроса их отпустили - неожиданно для художника.
После этого он с семьей уехал на автомобиле в Украину, а оттуда - вылетел во Францию.
Адвокат П.Павленского Ольга Динзе сообщила, что сейчас идет доследственная проверка, по результатам которой примут решение возбудить уголовное дело или отказать в этом.
В ноября 2015 года П.Павленского задержали после поджога дверей здания ФСБ. Тогда его оштрафовали по статье об уничтожении культурных ценностей и отпустили.
Ранее художник сделал акцию "Угроза" в знак солидарности с украинским режиссером Олегом Сенцовым.