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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 57753 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 119481 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 148920 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 200004 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 194100 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 156251 перегляди

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Хтось за кордоном, а хтось рятує котиків у столиці: де перебувають та чим займаються зірки шоубізу

Хтось за кордоном, а хтось рятує котиків у столиці: де перебувають та чим займаються зірки шоубізу

Київ • УНН

 • 350670 перегляди

А в когось відбирають "вовчиць" нові секс-символи воєнного часу

КИЇВ. 16 березня. УНН. З самого початку повномасштабного російського вторгнення багато відомих українців включилися в інформаційну боротьбу. Ми бачили багато звернень до російської аудиторії та чули багато слів підтримки для українців. УНН вирішив більш докладно розібратися в питанні, де перебувають та чим займаються українські зірки.

Телеведуча Маша Єфросініна в Україні. Наразі вона перебуває у Львові і не планує виїздити за кордон. З перших днів вторгнення ведуча записує звернення зі словами підтримки українців.

Ще одна телеведуча Леся Нікітюк перебуває у Хмельницькому, де активно долучилася до допомоги біженцям, створивши прихисток на базі місцевої школи. Тут люди можуть переночувати кілька ночей, перекусити.

Шоумен Сергій Притула не перший день надає допомогу армії, а тому не дивно, що з початком війни він проявив ще більшу активність. У шоумена є свій благодійний фонд, через який збирається допомога передусім для Збройних сил.

Навіть статус зірка Playboy не стає на заваді, коли людина хоче допомогти – так Даша Астаф'єва готує їжу для територіальної оборони та військових.

"Я завжди соромилась, що я не з Києва. Але сьогодні ми, залишаючись тут, дуже потрібні нашим воїнам, тим людям, кого ми можемо надихнути, кому ми можемо допомогти. Хлопці, які нас боронять, ми бажаємо вам сил, бажаємо вам рівноваги й дуже чекаємо вас вдома. Повертайтеся скоріш живими. Всім, кому потрібна допомога, я теж бажаю сил, бажаю бути витриманими, сподіватися на те, що ми переможемо. А ми переможемо", – сказала зірка Playboy.

Астаф'єва зняла ролик на тлі Батьківщини-Матері. У підписі до відео вона додала, що горда залишатися в Києві, бо бачить, наскільки потрібна людям.

У Києві залишилася і співачка Наталка Могилевська, акторки Ольга Сумська та Ада Роговцева. Остання перетворила свій дім на волонтерський пункт.

"Я не можу відсторонитися, нічого не робити. Я волонтерю в хаті. Хлопці приходять митися, пратися. Я їм віддаю вже чисту білизну. Вони приносять в пакетику мокрі шкарпетки, то я їм з такою радістю віддаю ці чисті шкарпетки. Я їх годую. Поки у мене щось було, то варила своє. А тепер мені приносять - суп стоїть, каша, картопля, все готове. Вареників сьогодні передали. Я слідкую, щоб вони, як зайшли до хати, їм було і чисто, і ситно", - розповіла актриса в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Роговцева також розказала, що її онук і зять - у добровольчих загонах. А донька і невістка організували волонтерський пункт, де дістають все можливе.

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Виконавиця Alyona Alyona виїхала з Києва до рідної Баришівки, що в Київській області. Там вона волонтерить – фасує ліки.

Письменник Сергій Жадан перебуває у Харкові, а тим часом у Польщі його висунули на здобуття Нобелівської премії у галузі літератури. Сам же письменник займається волонтерством, допомагає добровольцям.

Активно задіяний у волонтерському русі і лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець, який займається доставкою гуманітарних вантажів. Родина музиканта перебуває на Закарпатті, а самі він перевозить вантажі та допомагає людям добиратися до безпечніших місць.

Учасник шоу "Холостяк" Нікита Добринін вступив у лави столичної територіальної оборони, а його кохана, блогер Даша Квіткова перебуває з батьками та маленьким сином під Києвом.

А ось місце перебування ще одного "володаря" жіночих сердець Олега Винника не відоме. Він записав звернення до українців та росіян, яке розмістив і в соціальних мережах, однак звідки він звертався – не ясно. Поки Винника не видно, в мережі вже жартують, що його "вовчиць", активно прибирає до рук радник глави ОПУ Олексій Арестович.

Цікаву місію обрав для себе актор Олексій Суровцев – він рятує котиків, яких покинули господарі. "Бородата котомамуля в дії! Сьогодні ще трьох котів урятовано! Рахунок котів уже пішов на десятки! Продовжую благати вас, люди! Не кидайте своїх улюбленців!", - написав актор у Instаgram.

Музикант Сергій Бабкін перебуває з родиною у Дніпрі, а солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька перебралася на Закарпаття і мешкає у Береговому.

Ведуча реаліті "Ревізор" Юлія Панкова разом із сім’єю провела 15 днів у повній окупації під Гостомелем. 14 ночей вони ховалися у холодному підвалі без можливості вибратися та без будь-якого зв’язку.

Тревел-блогер, ведучий шоу "Орел і Решка" Женя Синельников разом з маленьким сином два тижні був у полоні окупантів у Бучі. Після того, як їм вдалося звільнитися, Синельников звернувся до росіян.

"Розмовлятиму російською, щоб в ерефії зрозуміли. Ну що, "російські друзі".. Фу… як це вульгарно! Ну що, росіяни, вже починаєте розуміти, що Україна і Росія – це не одна країна, і росіяни з українцями – це не один народ?! Тому що українці – вільні. У нашому гімні ми співаємо: "За нашу свободу ми і душу, і тіло покладемо". А ви – терпили, ви – раби. Проте якщо раніше вам за ваше рабство хоч платили гарні гроші, то зараз і машини закінчаться, і гроші закінчаться. Ви так і залишитеся рабами, а ми вистоїмо. Україна вистоїть", - заявив Синельников.

Є і ті, хто перебуває за кордоном.

Наприклад, народна артистка Тіна Кароль за тиждень до вторгнення поїхала до Польщі. В одному з дописів у соцмережі Кароль повідомила, що була в монастирі. "Я знаходжусь в жiночому монастирi - передчувала бiль i пiшла молитись ще тиждень тому... та залишилась... напевно, надовго… Нехай мiй голос та спiв знадоблять молитвi за Вас та за Мир. Кохана Украïно!" - написала Кароль.

Наразі артистка бере участь в антипутінських мітингах на підтримку України в Польщі.

Співачка Джамала переправила дітей через Румунію до Туреччини, а після цього сама відправилася з гуманітарною місією до європейських країн, зокрема туди, де ще тривають національні відбори для участі у Євробаченні. Там співачка намагається донести правду про події в Україні та зібрати гроші на допомогу нашій державі.

А ось Настя Каменських та Потап перебувають в Іспанії, куди вилетіли ще до початку війни. Звідти вони відправляють гуманітарну допомогу та ведуть інформаційну війну з російськими зірками.

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