Кто-то за границей, а кто-то спасает котиков в столице: где находятся и чем занимаются звезды шоубиза

КИЕВ. 16 марта. УНН. С самого начала полномасштабного российского вторжения многие известные украинцы включились в информационную борьбу. Мы видели много обращений к российской аудитории и слышали много слов поддержки для украинцев. УНН решил более подробно разобраться в вопросе, где находятся и чем занимаются украинские звезды.

Телеведущая Маша Ефросинина в Украине. Сейчас она находится во Львове и не планирует выезжать за границу. С первых дней вторжения ведущая записывает обращение со словами поддержки украинцев.

Еще одна телеведущая Леся Никитюк находится в Хмельницком, где активно подключилась к помощи беженцам, создав приют на базе местной школы. Здесь люди могут переночевать несколько ночей, перекусить.

Шоумен Сергей Притула не первый день оказывает помощь армии, а потому не удивительно, что с началом войны он проявил еще большую активность. У шоумена есть свой благотворительный фонд, через который собирается помощь в первую очередь для Вооруженных сил.

Даже статус звезда Playboy не мешает, когда человек хочет помочь - так, Даша Астафьева готовит еду для территориальной обороны и военных.

"Я всегда стыдилась, что я не из Киева. Но сегодня мы, оставаясь здесь, очень нужны были нашим воинам, тем людям, кого мы можем вдохновить, кому мы можем помочь. Ребята, которые нас защищают, мы желаем вам сил, желаем вам равновесия и очень ждем вас дома. Возвращайтесь скорее живыми. Всем, кому нужна помощь, я тоже желаю сил, желаю быть выдержанными, надеяться на то, что мы победим. А мы победим", - сказала звезда Playboy.

Астафьева сняла ролик на фоне Родины-Матери. В подписи к видео она добавила, что горда оставаться в Киеве, потому что видит, насколько нужна людям.

В Киеве осталась и певица Наталья Могилевская, актрисы Ольга Сумская и Ада Роговцева. Последняя превратила свой дом в волонтерский пункт.

"Я не могу отстраниться, ничего не делать. Я волонтерю дома. Ребята приходят мыться, стираться. Я им отдаю уже чистое белье. Они приносят в пакетике мокрые носки, то я им с такой радостью отдаю эти чистые носки. Я их кормлю. Пока у меня что-то было, то варила свое. А теперь мне приносят - суп стоит, каша, картошка, все готово. Вареников сегодня передали. Я слежу, чтобы они зашли в дом, им было и чисто, и сытно", - рассказала актриса в эфире всеукраинского телемарафона.

Роговцева также рассказала, что ее внук и зять - в добровольческих отрядах. А дочь и невестка организовали волонтерский пункт, где получают все возможное.

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Исполнительница Alyona Alyona выехала из Киева в родную Барышевку, что в Киевской области. Там она волонтерит - фасует лекарства.

Писатель Сергей Жадан находится в Харькове, а тем временем в Польше его выдвинули на соискание Нобелевской премии в области литературы. Сам же писатель занимается волонтерством, помогает добровольцам.

Активно задействован в волонтерском движении и лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец, который занимается доставкой гуманитарных грузов. Семья музыканта находится на Закарпатье, а сами он перевозит грузы и помогает людям добираться до безопасных мест.

Участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин вступил в ряды столичной территориальной обороны, а его возлюбленная, блогер Даша Квиткова находится с родителями и маленьким сыном под Киевом.

А вот место пребывания еще одного "властелина" женских сердец Олега Винника не известно. Он записал обращение к украинцам и россиянам, которое разместил и в социальных сетях, однако откуда он обращался - не ясно. Пока Винника не видно, в сети уже шутят, что его "волчиц" активно прибирает к рукам советник главы ОПУ Алексей Арестович.

Интересную миссию избрал для себя актер Алексей Суровцев - он спасает котиков, которых покинули хозяева. "Бородатая котомамуля в действии! Сегодня еще три кота спасены! Счет котов уже пошел на десятки! Продолжаю умолять вас, люди! Не бросайте своих любимцев!" - написал актер в Instаgram.

Музыкант Сергей Бабкин находится с семьей в Днепре, а солистка группы KAZKA Александра Зарицкая перебралась на Закарпатье и обитает в Берегово.

Ведущая реалити "Ревизор" Юлия Панкова вместе с семьей провела 15 дней в полной оккупации под Гостомелем. 14 ночей они прятались в холодном подвале без возможности выбраться и без всякой связи.

Тревел-блогер, ведущий шоу "Орел и Решка" Женя Синельников вместе с маленьким сыном две недели был в плену оккупантов в Буче. После того, как им удалось освободиться, Синельников обратился к россиянам.

"Буду говорить по-русски, чтобы в эрэфии поняли. Ну что "российские друзья"... Фу. Как это вульгарно! Ну что, россияне, уже начинаете понимать, что Украина и Россия - это не одна страна, и россияне с украинцами - это не один народ?! Потому что украинцы - свободны. В нашем гимне мы поем: "За нашу свободу мы и душу и тело положим". А вы - терпилы, вы - рабы. Однако если ранее вам за ваше рабство хоть платили хорошие деньги, то сейчас и машины закончатся, и деньги закончатся. Вы так и останетесь рабами, а мы выстоим. Украина выстоит", - заявил Синельников.

Есть и те, кто находится за границей.

Например, народная артистка Тина Кароль за неделю до вторжения уехала в Польшу. В одном из сообщений в соцсети Кароль сообщила, что была в монастыре. "Я нахожусь в женском монастыре - предчувствовала боль и пошла молиться еще неделю назад... И осталась... Наверное, надолго. Пусть мой голос и пение понадобятся молитве за Вас и за Мир. Любимая Украина!" - написала Кароль.

Сейчас артистка участвует в антипутинских митингах в поддержку Украины в Польше.

Певица Джамала переправила детей через Румынию в Турцию, а после этого сама отправилась с гуманитарной миссией в европейские страны, в частности туда, где еще продолжаются национальные отборы для участия в Евровидении. Там певица пытается донести правду о событиях в Украине и собрать деньги на помощь нашему государству.

А вот Настя Каменских и Потап находятся в Испании, куда вылетели еще до начала войны. Оттуда они отправляют гуманитарную помощь и ведут информационную войну с российскими звездами.