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"Хто вкладає гроші - той і впливає на діяльність суду" - юрист про діяльність третейських судів

Київ • УНН

 • 387028 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Діяльність третейських судів тримається на репутації та грошах. Так юрист Денис Ципін прокоментував роботу третейських судів - недержавних органів, які утворюються за угодою або відповідним рішенням зацікавлених осіб, передає УНН.

"Хто вкладає гроші - той і впливає на діяльність суду" - юрист про діяльність третейських судів

Цитата

«Діяльність третейського суду тримається зазвичай на репутації, з одного боку. З другого боку третейський суд - це гроші, які треба вкладати в цей суд. Хто вкладає гроші - той і впливає на діяльність суду. Таким чином виходить, що будь-яка організація, яка утворює третейський суд – відпрацьовує конкретного якогось бенефіціара, який зазначає у своїх усіх документах, що він хоче розглядати справи саме у цьому суді.

Можливо, він там розглядає справи, тому що він довіряє і тому що він знає, що там знані фахівці. А можливо, він довіряє, бо у нього там знані судді, з якими є певні домовленості, і він ці домовленості використовує на свою користь», - зазначив Ципін.

На його думку, в Україні реально функціонуючим і незалежним третейським судом є Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України. Третейські ж суди, які працюють на приватні банківські організації, як то Третейський суд при Асоціації українських банків, викликають до себе багато питань.

«Наприклад, коли люди укладають кредитні угоди з банками, то що відбувається? Люди хочуть отримати гроші і погоджуються на все що завгодно, на таке погоджуються, що волосся дибки. І банки ці моменти використовують, аби швидко все вирішити на їх користь», - резюмував Ципін.

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