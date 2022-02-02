Хотів зняти "вірусне" відео: у Маріуполі чоловік кинув з балкона сокиру, тепер йому загрожує адмінарешт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Житель Маріуполя кинув з балкона сокиру, щоб зняти "вірусний" ролик для популярної відеоплатформи. Правоохоронці упродовж кількох годин розшукали правопорушника. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані поліції.
Деталі
За даними слідства, 1 лютого у соціальній мережі було опубліковано відео, на якому невідомий кинув з балкону багатоквартирного будинку у двір сокиру. Внаслідок дій правопорушника ніхто не постраждав.
Поліцейські встановили адресу, за якою відбулася подія, та особу правопорушника. Ним виявився 21-річний житель будинку.
Як зазначили, чоловік хотів зняти відео для соціальної мережі, яке набере безліч переглядів.
Щодо порушника складено адміністративний матеріал за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує покарання від штрафу до виправних робіт та адміністративного арешту.
Також правоохоронці провели з чоловіком профілактичну бесіду щодо дій, які становлять небезпеку для оточення.
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