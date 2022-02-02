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Хотел снять "вирусное" видео: в Мариуполе мужчина бросил с балкона топор, теперь ему грозит админарест

Хотел снять "вирусное" видео: в Мариуполе мужчина бросил с балкона топор, теперь ему грозит админарест

Киев • УНН

 • 14298 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Житель Мариуполя бросил с балкона топор, чтобы снять "вирусный" ролик для популярной видеоплатформы. Правоохранители в течение нескольких часов разыскали правонарушителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.

Детали

По данным следствия, 1 февраля в социальной сети было опубликовано видео, на котором неизвестный бросил с балкона многоквартирного дома в двор топор. В результате действий правонарушителя никто не пострадал.

Полицейские установили адрес, по которому произошло событие, и личность правонарушителя. Им оказался 21-летний житель дома.

Как отметили, мужчина хотел снять видео для социальной сети, которое наберет множество просмотров.

В отношении нарушителя составлен административный материал по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание от штрафа до исправительных работ и административного ареста.

Также правоохранители провели с мужчиной профилактическую беседу относительно действий, которые представляют опасность для окружающих.

Напомним

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