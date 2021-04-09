Хотів сфотографуватися: на Київщині підлітка вдарило струмом на залізничному мосту

Цитата:

"Про надзвичайну подію за участі неповнолітнього до відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції повідомили медики. На місце події негайно прибули ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Встановлено, що хлопець разом з друзями вирушив до Ірпінської набережної кататися на велосипедах.

Під час прогулянки підліток вирішив сфотографуватися на залізничному мосту. Він виліз по конструкції мосту на висоту близько 4-х метрів, де його вразило електрострумом. В результаті цього хлопець втратив свідомість та впав на колії.

14-річний хлопець отримав 35 % опіків І-ІІ ступеню спини, а також перелом стегна. Наразі він перебуває в лікарні, його життю та здоров’ю вже нічого не загрожує. За даним фактом правоохоронці проводять перевірку.

Доповнення

На Сумщині 14-річний хлопець бігав по дахах вагонів-зерновозів і отримав удар електричним струмом.