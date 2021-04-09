Хотел сфотографироваться: в Киевской области подростка ударило током на железнодорожном мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киевской области в результате поражения электрическим током подросток получил 35% ожогов I-II степени спины, а также перелом бедра. Сейчас он находится в больнице. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
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"О происшествии с участием несовершеннолетнего в отдел полиции №2 Бучанского районного управления полиции сообщили медики. На место происшествия немедленно прибыли ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Детали
Установлено, что парень вместе с друзьями отправился на Ирпенскую набережную кататься на велосипедах.
Во время прогулки подросток решил сфотографироваться на железнодорожном мосту. Он взобрался по конструкции моста на высоту около 4-х метров, где его поразило электротоком. В результате этого парень потерял сознание и упал на рельсы.
14-летний парень получил 35% ожогов I-II степени спины, а также перелом бедра. Сейчас он находится в больнице, его жизни и здоровью уже ничего не угрожает. По данному факту правоохранители проводят проверку.
Дополнение
В Сумской области 14-летний парень бегал по крышам вагонов-зерновозов и получил удар электрическим током.