Хорватія поповнила ряди учасників ЧС-2018

Протягом всієї гри хорвати жодного разу не дали привід засумніватися в своїй перевазі. У першому таймі жодного небезпечного моменту біля воріт Даніеля Субашича так і не виникло, навпаки - гості повинні були відкрити рахунок незадовго до перерви, але після удару Івана Перішіча м'яч потрапив в стійку.

У другому таймі незважаючи на те, що збірна Греції намагалася йти вперед до кінця, відродити інтригу їй так і не вдалося. "Нулі" в матчі і за підсумком двох баталій 4:1 на користь команди з клітчатою забарвленням форми.

Зазначимо, що з моменту початку виступів як окремої команди після розпаду Югославії хорвати не зуміли вийти на Мундіаль лише раз, пропустивши турнір 2010 року в ПАР.

Натомість найуспішнішим для Хорватії став дебютний чемпіонат світу 1998 у Франції. Зоряна команда з такими гравцями, як Давор Шукер, Звонімір Бобан, Роберт Просінечкі, дісталася до півфіналу турніру, поступившись дорогою лише майбутнім чемпіонам французам, а потім вигравши матч за 3-е місце у Нідерландів.

Додамо, що хорвати мають стовідсотковий результат в стикових спарених поєдинках великих турнірів - п'ять перемог з п'яти можливих.

Нагадаємо, збірна Швейцарії з футболу стала 27-м учасником чемпіонату світу з футболу 2018 року.