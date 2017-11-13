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Хорватия пополнила ряды участников ЧМ-2018

Хорватия пополнила ряды участников ЧМ-2018

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Футбольная сборная Хорватии провела повторную встречу стыкового матча с Грецией за право выступить в финальной части чемпионата мира-2018, передает УНН со ссылкой на сайт ЧМ-2018.

На протяжении всей игры хорваты ни разу не дали повод усомниться в своем превосходстве. В первом тайме ни одного опасного момента у ворот Даниеля Субашича так и не возникло, наоборот - гости должны были открыть счет незадолго до перерыва, но после удара Ивана Перишича мяч попал в штангу.

Во втором тайме несмотря на то, что сборная Греции пыталась идти вперед до конца, возродить интригу ей так и не удалось. "Нули" в матче и по сумме двух баталий 4:1 в пользу команды из клетчатой ​​расцветкой формы.

Отметим, что с момента начала выступлений как отдельной команды после распада Югославии хорваты не сумели выйти на Мундиаль только раз, пропустив турнир 2010 года в ЮАР.

Зато успешным для Хорватии стал дебютный чемпионат мира 1998 во Франции. Звездная команда с такими игроками, как Давор Шукер, Бобан, Просинечки, добралась до полуфинала турнира, уступив дорогу только будущим чемпионам французам, а затем выиграв матч за 3-е место у Нидерландов.

Добавим, что хорваты имеют стопроцентный результат в стыковых спаренных поединках крупных турниров - пять побед из пяти возможных.

Напомним, сборная Швейцарии по футболу стала 27-м участником чемпионата мира по футболу 2018 года.

Украинские Национальные Новости

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