Хорватия пополнила ряды участников ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Футбольная сборная Хорватии провела повторную встречу стыкового матча с Грецией за право выступить в финальной части чемпионата мира-2018, передает УНН со ссылкой на сайт ЧМ-2018.
На протяжении всей игры хорваты ни разу не дали повод усомниться в своем превосходстве. В первом тайме ни одного опасного момента у ворот Даниеля Субашича так и не возникло, наоборот - гости должны были открыть счет незадолго до перерыва, но после удара Ивана Перишича мяч попал в штангу.
Во втором тайме несмотря на то, что сборная Греции пыталась идти вперед до конца, возродить интригу ей так и не удалось. "Нули" в матче и по сумме двух баталий 4:1 в пользу команды из клетчатой расцветкой формы.
Отметим, что с момента начала выступлений как отдельной команды после распада Югославии хорваты не сумели выйти на Мундиаль только раз, пропустив турнир 2010 года в ЮАР.
Зато успешным для Хорватии стал дебютный чемпионат мира 1998 во Франции. Звездная команда с такими игроками, как Давор Шукер, Бобан, Просинечки, добралась до полуфинала турнира, уступив дорогу только будущим чемпионам французам, а затем выиграв матч за 3-е место у Нидерландов.
Добавим, что хорваты имеют стопроцентный результат в стыковых спаренных поединках крупных турниров - пять побед из пяти возможных.
Напомним, сборная Швейцарии по футболу стала 27-м участником чемпионата мира по футболу 2018 года.