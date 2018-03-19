Хорватія допоможе Україні врегулювати питання допомоги для переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Україна та Хорватія тісніше співпрацюватимуть у питаннях вирішення справ ветеранів, реабілітації біженців та відновлення територіальної цілісності. Про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з міністром праці та пенсійної системи Хорватії Марко Павічем, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Ми зацікавлені у вивченні унікального досвіду Хорватії у мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій. Одним з наших пріоритетів є розбудова інституційних та законодавчих рамок для управління допомогою вимушено переселеним особам”, — сказав Гройсман.
Сторони також обговорили питання соціалізації ветеранів війни та створення необхідних умов для того, щоб вони ставали повноцінними учасниками ринку праці.
“Ми розуміємо, що зараз відбувається у вашій країні. І повністю підтримуємо вас у питаннях територіальної цілісності та нелегальної анексії Криму. Хочемо надати вам усю можливу підтримку”, — наголосив Марко Павіч.
Під час зустрічі було підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством соціальної політики України та Міністерством праці та пенсійної системи Хорватії.
Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Росії назвали непродуктивними і недоречними кроками плани України і Хорватії щодо передачі українській стороні хорватського досвіду стосовно реінтеграції окупованих територій.