Хорватия поможет Украине урегулировать вопрос помощи для переселенцев

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 3971 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 51684 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 67972 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101075 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108596 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116281 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121677 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132799 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146772 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148065 просмотра

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Хорватия поможет Украине урегулировать вопрос помощи для переселенцев

Хорватия поможет Украине урегулировать вопрос помощи для переселенцев

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Украина и Хорватия начнут более тесное сотрудничество в вопросах решения дел ветеранов, реабилитации беженцев и восстановления территориальной целостности. Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с министром труда и пенсионной системы Хорватии Марко Павичем, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.

“Мы заинтересованы в изучении уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Одним из наших приоритетов является развитие институциональных и законодательных рамок для управления помощью вынужденно переселенным лицам”, - сказал Гройсман.

Стороны также обсудили вопросы социализации ветеранов войны и создания необходимых условий для того, чтобы они становились полноценными участниками рынка труда.

“Мы понимаем, что сейчас происходит в вашей стране. И полностью поддерживаем вас в вопросах территориальной целостности и нелегальной аннексии Крыма. Хотим предоставить вам всю возможную поддержку”, - подчеркнул Марко Павич.

Во время встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством социальной политики Украины и Министерством труда и пенсионной системы Хорватии.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России назвали непродуктивными и неуместными шагами планы Украины и Хорватии о передаче украинской стороне хорватского опыта по реинтеграции оккупированных территорий.

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