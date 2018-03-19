Хорватия поможет Украине урегулировать вопрос помощи для переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Украина и Хорватия начнут более тесное сотрудничество в вопросах решения дел ветеранов, реабилитации беженцев и восстановления территориальной целостности. Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с министром труда и пенсионной системы Хорватии Марко Павичем, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.
“Мы заинтересованы в изучении уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Одним из наших приоритетов является развитие институциональных и законодательных рамок для управления помощью вынужденно переселенным лицам”, - сказал Гройсман.
Стороны также обсудили вопросы социализации ветеранов войны и создания необходимых условий для того, чтобы они становились полноценными участниками рынка труда.
“Мы понимаем, что сейчас происходит в вашей стране. И полностью поддерживаем вас в вопросах территориальной целостности и нелегальной аннексии Крыма. Хотим предоставить вам всю возможную поддержку”, - подчеркнул Марко Павич.
Во время встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством социальной политики Украины и Министерством труда и пенсионной системы Хорватии.
Напомним, в Министерстве иностранных дел России назвали непродуктивными и неуместными шагами планы Украины и Хорватии о передаче украинской стороне хорватского опыта по реинтеграции оккупированных территорий.