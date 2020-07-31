Хорватія до 15 серпня продовжила діючі умови в’їзду для українців

“До уваги громадян України! 31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії на теперішніх умовах”, — написав дипломат.

Нагадаємо, 10 липня Хорватія прийняла рішення щодо обов‘язкової 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, зокрема України, які в‘їжджають до Республіки.

Водночас, як зауважили в українському посольстві, якщо з певних причин від моменту забору матеріалу та отримання негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2 до моменту перетину вами хорватського кордону сплило 48 годин і довідка є недійсною для в’їзду в Хорватію, то вам можуть дати дозвіл на в’їзд в РХ за умови проходження самоізоляції до здачі та отримання негативного результату чергового ПЛР-тесту на SARS-CoV-2 на території Хорватії за ваш рахунок.