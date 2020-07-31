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19 березня, 18:42 • 45724 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 99746 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101139 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116808 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123334 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120255 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155786 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124776 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123908 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Хорватія до 15 серпня продовжила діючі умови в’їзду для українців

Хорватія до 15 серпня продовжила діючі умови в’їзду для українців

Київ • УНН

 • 16381 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Хорватія продовжила до 15 серпня діючі умови в’їзду натериторію держави для українських громадян. Про це написав у Twitter посол України в Хорватії Василь Кирилич, передає УНН.

“До уваги громадян України! 31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії на теперішніх умовах”, — написав дипломат.

Нагадаємо, 10 липня Хорватія прийняла рішення щодо обов‘язкової 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, зокрема України, які в‘їжджають до Республіки.

Водночас, як зауважили в українському посольстві, якщо з певних причин від моменту забору матеріалу та отримання негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2 до моменту перетину вами хорватського кордону сплило 48 годин і довідка є недійсною для в’їзду в Хорватію, то вам можуть дати дозвіл на в’їзд в РХ за умови проходження самоізоляції до здачі та отримання негативного результату чергового ПЛР-тесту на SARS-CoV-2 на території Хорватії за ваш рахунок.

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