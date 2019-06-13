Хомчак прокоментував загостренням на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що на окупованому Донбасі постійно відбуваються вогневі зіткнення, але загострення яке може ввести в паніку українців не має. Про це він сказав в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.
“Сказати, (на окупованому Донбасі —ред.) якесь загострення, яке може ввести в паніку народ нашої держави, то такого загострення немає. Йдуть бойові будні на території, де є зіткнення двох воюючих сторін”, — сказав Хомчак.
За його словами, на окупованому Донбасі за останні декілька років ситуація залишається незмінною.
“Відбувається все те, що було останні декілька років. Там постійно є вогневі зіткнення, періодичність обстрілів часом наростає, часом трошки вщухає. Є втрати, є дні, коли немає втрат, є дні, коли є поранені і прикрі випадки, коли гинуть наші військовослужбовці”, — розповів Хомчак.
Також, він зазначив, що РФ намагається дискредитувати українську армію.
“Там постійно провокації та намагання дискредитувати українську армію, аби показати, що влада в Україні не може керувати ситуацією. Це все потім транслюється в РФ, на теренах окупованих територій і прилеглих до неї”, — додав Хомчак.
Нагадаємо, Хомчак розповів, чи давали команду ЗСУ не стріляти у відповідь.