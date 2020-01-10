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Холодов системно атакує ринок тютюнових виробів, стабілізований Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов продовжує лобіювати інтереси свого тютюнового бізнесу, з якого, за його ж словами, вийшов 2-3 роки тому. Про це повідомляє hubs.ua з посиланням на поправку Холодова до закону законопроєкту №1209-1.

Відповідно до тексту поправки, автор пропонує в 2020-2025 роках наділити торговців сигаретами правом "…перевищувати при реалізації тютюнових виробів максимальні роздрібні ціни, встановлені на ці вироби у відповідності з законодавством, не більше ніж на 15%". З урахуванням акцизного податку перевищення кінцевої вартості сигарет від максимальної роздрібної" може перевищити 15% вже в наступному році. Холодов ініціював внесення правки 10 грудня, на засіданні робочої групи при Комітеті ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" з'ясували, що Холодов заснував на Кіпрі фірму Reineweg. Адреса реєстрації збігається з адресою приватного будинку, що належить родині нардепа. Вказаній фірмі опосередковано належить мережа тютюнових кіосків у Києві.

Журналісти також зазначають: поправка Холодова до закону №1209-1 не перша його законодавча ініціатива про збільшення прибутковості тютюнового бізнесу. Національне антикорупційне бюро України зареєструвало щодо нардепа кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем.

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