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Холодницький: жодного політичного підтексту у справі "рюкзаків Авакова" немає

Київ • УНН

 • 8483 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися детективи з матеріалами провадження, де обґрунтували достатність підстав для оголошення підозри у справі "рюкзаків Авакова", 13 жовтня і жодного політичного підтексту у цій справі немає. Про це заявив керівник САП Назар Холодницький під час брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.

"Це провадження розслідувалось тривалий час. Вперше ми почали про це говорити у січні 2017 року, але на той час підозра була направлена лише на одну особу, посадовця Міністерства внутрішніх справ і, відповідно, на клопотання прокурорів про те, що де весь ланцюг суб’єктів і подій, ми вирішили все підпрацювати. Було проведено більше трьох десятків слідчих дій і коли 13 жовтня детективи звернулись до прокурорів за вказаними матеріалами провадження, де обґрунтували достатність підстав для оголошення підозри, і я сподіваюсь, що суд при обранні запобіжного заходу і при завершенні досудового розслідування надасть оцінку і визначить винуватця, щоб можна було поставити крапку у цьому провадженні", - сказав він.

"Жодного політичного підтексту не може і бути. Слідчі дії були сплановані, вони були проведені тоді, коли були погоджені всі деталі цієї операції", - додав Н.Холодницький.

Також він відзначив, що на прокуратуру тиск ніхто зараз не чинить. "Я підтверджую, що тиску ніякого немає", - додав він.

Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру. Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

Українські Національні Новини

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