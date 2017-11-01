Холодницкий: никакого политического подтекста в деле "рюкзаков Авакова" нет

"Это производство расследовалось длительное время. Впервые мы начали об этом говорить в январе 2017 года, но к тому времени подозрение было направлено только на одного человека, чиновника Министерства внутренних дел и, соответственно, на ходатайство прокуроров о том, что где вся цепь субъектов и событий, мы решили все доработать. Было проведено более трех десятков следственных действий и когда 13 октября детективы обратились к прокурорам по указанным материалам производства, где обосновали достаточность оснований для объявления подозрения, и я надеюсь, что суд при избрании меры пресичения и при завершении досудебного расследования даст оценку и определит виновника, чтобы можно было поставить точку в этом производстве", - сказал он.

"Никакого политического подтекста не может и быть. Следственные действия были спланированы, они были проведены тогда, когда были согласованы все детали этой операции", - добавил Н.Холодницкий.

Также он отметил, что на прокуратуру давление никто сейчас не осуществляет. "Я подтверждаю, что давления никакого нет", - добавил он.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении. Позже стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.