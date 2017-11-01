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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22805 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84800 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143232 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111875 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113508 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110595 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Холодницкий: никакого политического подтекста в деле "рюкзаков Авакова" нет

Холодницкий: никакого политического подтекста в деле "рюкзаков Авакова" нет

Киев  •  УНН

 • 8481 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. К Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились детективы с материалами производства, где обосновали достаточность оснований для объявления подозрения по делу "рюкзаков Авакова", 13 октября и никакого политического подтекста в этом деле нет. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

"Это производство расследовалось длительное время. Впервые мы начали об этом говорить в январе 2017 года, но к тому времени подозрение было направлено только на одного человека, чиновника Министерства внутренних дел и, соответственно, на ходатайство прокуроров о том, что где вся цепь субъектов и событий, мы решили все доработать. Было проведено более трех десятков следственных действий и когда 13 октября детективы обратились к прокурорам по указанным материалам производства, где обосновали достаточность оснований для объявления подозрения, и я надеюсь, что суд при избрании меры пресичения и при завершении досудебного расследования даст оценку и определит виновника, чтобы можно было поставить точку в этом производстве", - сказал он.

"Никакого политического подтекста не может и быть. Следственные действия были спланированы, они были проведены тогда, когда были согласованы все детали этой операции", - добавил Н.Холодницкий.

Также он отметил, что на прокуратуру давление никто сейчас не осуществляет. "Я подтверждаю, что давления никакого нет", - добавил он.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении. Позже стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

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