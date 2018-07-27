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Холодницький написав заяву про відпустку

Холодницький написав заяву про відпустку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про відпустку. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.

За інформацією ГПУ, керівник САП написав заяву на відпустку з 30 липня по 13 вересня.

Нагадаємо, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила оголосити керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому догану за підсумками розгляду дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в його діях.

Українські Національні Новини

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