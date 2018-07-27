Холодницький написав заяву про відпустку

За інформацією ГПУ, керівник САП написав заяву на відпустку з 30 липня по 13 вересня.

Нагадаємо, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила оголосити керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому догану за підсумками розгляду дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в його діях.