Холодницкий написал заявление об отпуске

По информации ГПУ, руководитель САП написал заявление на отпуск с 30 июля по 13 сентября.

Напомним, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор по итогам рассмотрения дисциплинарных жалоб Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях.