Холодницкий написал заявление об отпуске
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об отпуске. Об этом сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины.
По информации ГПУ, руководитель САП написал заявление на отпуск с 30 июля по 13 сентября.
Напомним, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор по итогам рассмотрения дисциплинарных жалоб Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях.