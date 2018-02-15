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Хокеїстки Швейцарії тріумфували на груповому етапі Ігор в Південній Кореї

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У квартеті В групового етапу жіночого хокею відбулися два заключні поєдинки в рамках південнокорейських Олімпійських Ігор, повідомляє УНН з посиланням на сайт Олімпіади.

У поєдинку лідерів квартету швейцарки обіграли шведок 2:1 і закінчили етап змагань з трьома перемогами і першим місцем. В Іншому протистоянні японки завдали поразки Об’єднаній команді Кореї 3:1, здобувши першу звитягу на турнірі.

Таким чином, Швейцарія вийшла до чвертьфіналу, де зустрінеться із 4-ю командою квартету А, шведки пройшли далі з 2-ї позиції і протистоятимуть 3-й команді групи А.

Зауважимо, що за регламентом головних Ігор чотириріччя японки та кореянки вже вибули з боротьби за нагороди, натомість перші дві команди квартету А напряму проб’ються до півфіналу.

Додамо також, заключні ігри квартету А у Пхьончхані пройдуть вже завтра.

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