Хоккеистки Швейцарии торжествовали на групповом этапе Игр в Южной Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В квартете В группового этапа женского хоккея состоялись два заключительных поединка в рамках южнокорейских Олимпийских Игр, сообщает УНН со ссылкой на сайт Олимпиады.
В поединке лидеров квартета швейцарки обыграли шведок 2:1 и закончили этап соревнований с тремя победами и первое место. В остальном противостоянии японки нанесли поражение Объединенной команде Кореи 3:1, одержав первую победу на турнире.
Таким образом, Швейцария вышла в четвертьфинал, где встретится с 4-й командой квартета А, шведки прошли дальше со 2-й позиции и противостоять 3-й команде группы А.
Заметим, что по регламенту главных Игорь четырехлетия японки и кореянки уже выбыли из борьбы за награды, зато первые две команды квартета А направления пробьются в полуфинал.
Добавим также, заключительные игры квартета А в Пхенчхан пройдут уже завтра.