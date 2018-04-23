Хокеїсти збірної України провели другий поєдинок на ЧС у Литві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні ІВ розпочався другий ігровий день. У стартовому поєдинку зустрічалися команди України та Естонії, інформує УНН з посиланням на Федерацію хокею України.
Естонці, які вчора зуміли відібрати очко у потужної команди Японії, розпочали матч дуже вдало. Лаурі Лахесалу віддав пас від своїх воріт на чужу синю лінію на Андрія Макрова. Легендарний естонський хокеїст протягнув шайбу до наших воріт та віддав ювелірну передачу на Роберта Рообу, якому залишалося лише не схибити.
Швидка пропущена шайба надломила українських хокеїстів, які так і не зуміли прийти до тями. А ось естонцям вдалося відзначитися ще одного разу. Вадим Васьонкін з гострого кута кинув під ближню стійку, а Сергій Гайдученко не впорався із завданням. Як не намагалася наша команда відігратися, неточність у завершальній стадії та надійна гра Віллема-Хенріка Коітмаа не дозволили підопічним Олександра Савицького здобути позитивний результат - 0:2.
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Примітно, що кращим гравцем "жовто-блакитних" у зустрічі визнано Микиту Буценка.
Зазначимо, що завтра на чемпіонаті світу вихідний день. А 25-го квітня на українську збірну очікує матч проти Хорватії.
Нагадаємо, що у першій грі чемпіонату світу українці не залишили шансів румунам (3:0).