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Хоккеисты сборной Украины провели второй поединок на ЧМ в Литве

Киев • УНН

 • 13118 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. На чемпионате мира по хоккею в Дивизионе ІВ начался второй игровой день. В стартовом поединке встречались команды Украины и Эстонии, передает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Хоккеисты сборной Украины провели второй поединок на ЧМ в Литве

Эстонцы, которые вчера сумели отобрать очко в мощной команды Японии, начали матч очень удачно. Лаури Лахесалу отдал пас от своих ворот на чужую синюю линию на Андрея Макров. Легендарный эстонский хоккеист протянул шайбу к нашим воротам и отдал ювелирную передачу на Роберта Рооба, которому оставалось только не ошибиться.

Быстрая пропущенная шайба надломила украинских хоккеистов, которые так и не сумели прийти в себя. А вот эстонцам удалось отличиться еще однажды. Вадим Васьонкин с острого угла бросил под ближнюю штангу, а Сергей Гайдученко не справился с заданием. Как ни старалась наша команда отыграться, неточность в завершающей стадии и надежная игра Виллема-Хенрика Коитмаа не позволили подопечным Александра Савицкого получить положительный результат - 0:2.

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Примечательно, что лучшим игроком "желто-синих" на встрече признано Никиту Буценко.

Отметим, что завтра на чемпионате мира выходной день. А 25-го апреля на украинскую сборную ожидает матч против Хорватии.

Напомним, что в первой игре чемпионата мира украинцы не оставили шансов румынам (3:0).

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