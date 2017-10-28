Хокеїсти "Вегасу" здобули п'яту підряд перемогу в НХЛ

До середини другого періоду рахунок не було відкрито, проте надалі обрушився ряд шайб у виконанні господарів. Авторами голів стали Перрон, Ліндберг, Ікін, Ніл, Маршессо, Хаула і Каррьєр – 7:0.

Примітно, що ще ніколи в історії нова команда не стартувала з 8 виграшами та 1 поразкою, як "Голден Найтс".

Варто відзначити, що "Вегас" повторив досягнення "Рейнджерс" (1926-27 років) і "Ойлерз" (1979-80), яким в перших сезонах також вдавалися п'ятиматчеві переможні серії. Тепер "Голден Найтс" належить 6-матчева виїзна серія, а з найближчих дев'яти зустрічей вісім пройдуть в гостях.

Зауважимо, що "Вегас" з 16 очками розмістився на 3-му рядку Західної конференції НХЛ, у "Колорадо" 10 пунктів – 9 сходинка.

Результати інших баталій:

"Коламбус" – "Вінніпег" 2:1 (овертайм)

"Нью-Джерсі" – "Оттава" 5:4 після булітів

"Кароліна" – "Сент-Луїс" 1:2

"Чикаго" – "Нешвілл" 1:2

"Калгарі" – "Даллас" 1:2.