Хокеїсти "Вегасу" здобули п'яту підряд перемогу в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Новачок НХЛ "Вегас Голден Найтс" продовжив переможну серію у поєдинку проти "Колорадо Евеланш", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
До середини другого періоду рахунок не було відкрито, проте надалі обрушився ряд шайб у виконанні господарів. Авторами голів стали Перрон, Ліндберг, Ікін, Ніл, Маршессо, Хаула і Каррьєр – 7:0.
Примітно, що ще ніколи в історії нова команда не стартувала з 8 виграшами та 1 поразкою, як "Голден Найтс".
Варто відзначити, що "Вегас" повторив досягнення "Рейнджерс" (1926-27 років) і "Ойлерз" (1979-80), яким в перших сезонах також вдавалися п'ятиматчеві переможні серії. Тепер "Голден Найтс" належить 6-матчева виїзна серія, а з найближчих дев'яти зустрічей вісім пройдуть в гостях.
Зауважимо, що "Вегас" з 16 очками розмістився на 3-му рядку Західної конференції НХЛ, у "Колорадо" 10 пунктів – 9 сходинка.
Результати інших баталій:
"Коламбус" – "Вінніпег" 2:1 (овертайм)
"Нью-Джерсі" – "Оттава" 5:4 після булітів
"Кароліна" – "Сент-Луїс" 1:2
"Чикаго" – "Нешвілл" 1:2
"Калгарі" – "Даллас" 1:2.