Хокеїсти "Монреалю" перервали переможну ходу "Айлендерс" в НХЛ

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 • 7064 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Регулярний чемпіонат Національної хокейної ліги продовжився серією матчів в одному з яких “Монреаль Канадіенс” зустрічався проти “Нью-Йорк Айлендерс”, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.

“Монреаль Канадієнс” провалили перший період, програвши його з рахунком 1:3, але забили по голу в другому і третьому періодах, а потім здобули перемогу в серії булітів — 4:3.

У “Монреаля” Макс Домі забив гол і зробив передачу, Джонатан Друен і Арттурі Лехконен закинули по шайбі, а єдиний буліт реалізував Джоел Арміа. Дубль у складі “Нью-Йорка” оформив Кейсі Сізікас.

“Ми були жахливі. І крапка. Сьогодні виграла правильна команда. Ми провели найгірший матч у році”, — сказав тренер “Айлендерс” Баррі Тротца.

Зауважимо, що “Айлендерс” (18 очок) не змогли продовжити переможну серію до шести матчів, але продовжили результативну серію до семи.

Українські Національні Новини

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