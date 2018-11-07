Хокеїсти "Монреалю" перервали переможну ходу "Айлендерс" в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Регулярний чемпіонат Національної хокейної ліги продовжився серією матчів в одному з яких “Монреаль Канадіенс” зустрічався проти “Нью-Йорк Айлендерс”, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.
“Монреаль Канадієнс” провалили перший період, програвши його з рахунком 1:3, але забили по голу в другому і третьому періодах, а потім здобули перемогу в серії булітів — 4:3.
У “Монреаля” Макс Домі забив гол і зробив передачу, Джонатан Друен і Арттурі Лехконен закинули по шайбі, а єдиний буліт реалізував Джоел Арміа. Дубль у складі “Нью-Йорка” оформив Кейсі Сізікас.
“Ми були жахливі. І крапка. Сьогодні виграла правильна команда. Ми провели найгірший матч у році”, — сказав тренер “Айлендерс” Баррі Тротца.
Зауважимо, що “Айлендерс” (18 очок) не змогли продовжити переможну серію до шести матчів, але продовжили результативну серію до семи.