Хоккеисты "Монреаля" прервали победное шествие "Айлендерс" в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги продолжился серией матчей в одном из которых “Монреаль Канадиенс” встречался с “Нью-Йорк Айлендерс”, информирует УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
“Монреаль Канадиенс” провалили первый период, проиграв его со счетом 1:3, но забили по голу во втором и третьем периодах, а затем одержали победу в серии буллитов — 4:3.
У “Монреаля” Макс Доме забил гол и сделал передачу, Джонатан Друэн и Арттури Лехконен забросили по шайбе, а единственный буллит реализовал Джоэл Армиа. Дубль в составе “Нью-Йорка” оформил Кейси Сизикас.
“Мы были ужасны. И точка. Сегодня выиграла правильная команда. Мы провели худший матч в году”, — сказал тренер “Айлендерс” Барри Тротца.
Заметим, что “Айлендерс” (18 очков) не смогли продолжить победную серию до шести матчей, но продолжили результативную серию до семи.