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Хокеїсти молодіжної збірної України провели першу гру на турнірі в Латвії

Київ • УНН

 • 9303 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Молодіжна збірна команда України розпочала свої виступи на міжнародному турнірі "Crowns Baltic Challenge Cup 2017". У стартовому поєдинку підопічні Андрія Срюбка зустрічались зі збірною клубів Латвії, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації хокею України.

З перших же секунд поєдинку значно досвідченіші латвійці почали доводити свою перевагу. Мартіньш Фрейманіс відкрив рахунок вже на 64-й секунді зустрічі. Такий початок дещо надломив команду Срюбка і в першому періоді суперники скористалися цим, відзначившись ще тричі.

У другому періоді "синьо-жовті" дещо вирівняли гру. Двічі форварди української команди змусили капітулювати голкіпера латвійців Рейніса Петкуса. Але при цьому у наших виявилася ще одна проблема - команда почала провалюватись при грі у більшості. Суперники чотири рази відзначались при грі в меншості, довівши рахунок до крупного – 2:9.

За гостей з України шайбами відмітилися Коваленко і Карпенко.

Додамо, що сьогодні українська "молодіжна" гратиме проти національної збірної Естонії. Початок зустрічі – о 13:00.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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