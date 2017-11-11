Хокеїсти молодіжної збірної України провели першу гру на турнірі в Латвії

З перших же секунд поєдинку значно досвідченіші латвійці почали доводити свою перевагу. Мартіньш Фрейманіс відкрив рахунок вже на 64-й секунді зустрічі. Такий початок дещо надломив команду Срюбка і в першому періоді суперники скористалися цим, відзначившись ще тричі.

У другому періоді "синьо-жовті" дещо вирівняли гру. Двічі форварди української команди змусили капітулювати голкіпера латвійців Рейніса Петкуса. Але при цьому у наших виявилася ще одна проблема - команда почала провалюватись при грі у більшості. Суперники чотири рази відзначались при грі в меншості, довівши рахунок до крупного – 2:9.

За гостей з України шайбами відмітилися Коваленко і Карпенко.

Додамо, що сьогодні українська "молодіжна" гратиме проти національної збірної Естонії. Початок зустрічі – о 13:00.