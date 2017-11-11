Хоккеисты молодежной сборной Украины провели первую игру на турнире в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Молодежная сборная команда Украины начала свои выступления на международном турнире "Crowns Baltic Challenge Cup 2017". В стартовом поединке подопечные Андрея Срюбко встречались со сборной клубов Латвии, информирует УНН со ссылкой на сайт Федерации хоккея Украины.
С первых же секунд поединка значительно опытнее латыши начали доказывать свое превосходство. Мартиньш Фрейманис открыл счет уже на 64-й секунде встречи. Такое начало несколько надломил команду Срюбко и в первом периоде соперники воспользовались этим, отметившись еще трижды.
Во втором периоде "сине-желтые" несколько выровняли игру. Дважды форварды украинской команды заставили капитулировать голкипера латвийцев Рэйниса Петкус. Но при этом в наших оказалась еще одна проблема - команда начала проваливаться при игре в большинстве. Соперники четыре раза отмечались при игре в меньшинстве, доведя счет до крупного - 2: 9.
По гостей из Украины шайбами отметились Коваленко и Карпенко.
Добавим, что сегодня украинская "молодежная" будет играть против сборной Эстонии. Начало встречи - в 13:00.