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Хоккеисты молодежной сборной Украины провели первую игру на турнире в Латвии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Молодежная сборная команда Украины начала свои выступления на международном турнире "Crowns Baltic Challenge Cup 2017". В стартовом поединке подопечные Андрея Срюбко встречались со сборной клубов Латвии, информирует УНН со ссылкой на сайт Федерации хоккея Украины.

С первых же секунд поединка значительно опытнее латыши начали доказывать свое превосходство. Мартиньш Фрейманис открыл счет уже на 64-й секунде встречи. Такое начало несколько надломил команду Срюбко и в первом периоде соперники воспользовались этим, отметившись еще трижды.

Во втором периоде "сине-желтые" несколько выровняли игру. Дважды форварды украинской команды заставили капитулировать голкипера латвийцев Рэйниса Петкус. Но при этом в наших оказалась еще одна проблема - команда начала проваливаться при игре в большинстве. Соперники четыре раза отмечались при игре в меньшинстве, доведя счет до крупного - 2: 9.

По гостей из Украины шайбами ​​отметились Коваленко и Карпенко.

Добавим, что сегодня украинская "молодежная" будет играть против сборной Эстонии. Начало встречи - в 13:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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