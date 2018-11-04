Хокеїсти "Кременчука" завдали чергової поразки "Донбасу"

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Кременчуці між “Кременчуком” та “Донбасом” відбувся другий матч п’ятнадцятого туру чемпіонату України з хокею — чемпіонату Української хокейної ліги. Про це інформує прес-служба УХЛ, передає УНН.

З шаленим бажанням перемогти на лід вийшли обидві команди — це було видно по загостренню пристрастей під час поєдинку, а пізніше відобразилося і на табло. Донеччанам, зусиллями Володимира Чердака, вдалося відкрити рахунок в матчі, зробивши непогану заявку на переможний поєдинок, але потім кременчужани зуміли скористатися досить необачними помилками противника і двічі за одну хвилину прошити Богдана Дьяченко.

У другій двадцятихвилинці “Донбас” вирівняв свою гру, але реалізувати масу небезпечних моментів і відзначитися у воротах Георгія Бояршинова у них так і не вийшло. Натомість “городяни” тільки збільшили розрив між командами і закинули третю шайбу у ворота чинного чемпіона України.

Третій період команди закінчили без закинутих шайб, але за напруженням пристрастей заключний відрізок зустрічі не поступався двом попереднім — 3:1.

Таким чином, “Кременчук” збільшив розрив у турнірній таблиці з “Донбасом” до 12 очок і закріплюється на першому місці, а донеччани так і залишилися на третьому рядку з 27 балами.

Зауважимо, що свої наступні матчі команди проведуть вже 8 і 10 листопада. 8 листопада “Кременчук” о 18:30 зустрінеться з “Дніпром”, а 10 листопада “Донбас” о 14:00 прийматиме МХК “Динамо”.

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