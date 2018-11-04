Хоккеисты "Кременчуга" нанесли очередное поражение "Донбассу"

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Кременчуге между “Кременчугом” и “Донбассом” состоялся второй матч пятнадцатого тура чемпионата Украины по хоккею — чемпионата Украинской хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба УХЛ, передает УНН.

С бешеным желанием победить на лед вышли обе команды — это было видно по накалу страстей во время поединка, а позже отразилось и на табло. Дончанам, усилиями Владимира Чердака, удалось открыть счет в матче, сделав неплохую заявку на победный поединок, но потом кременчужане сумели воспользоваться достаточно неосмотрительными ошибками противника и дважды за одну минуту прошить Богдана Дьяченко.

Во второй двадцатиминутке “Донбасс” выровнял свою игру, но реализовать массу опасных моментов и отличиться в воротах Георгия Бояршинова у них так и не получилось. А “горожане” только увеличили разрыв между командами и забросили третью шайбу в ворота действующего чемпиона Украины.

Третий период команды закончили без заброшенных шайб, но по накалу страстей заключительный отрезок встречи не уступал двум предыдущим — 3:1.

Таким образом, “Кременчуг” увеличил разрыв в турнирной таблице с “Донбассом” до 12 очков и закрепляется на первом месте, а дончане так и остались на третьей строчке с 27 баллами.

Заметим, что свои следующие матчи команды проведут уже 8 и 10 ноября. 8 ноября “Кременчуг” в 18:30 встретится с “Днепром”, а 10 ноября “Донбасс” в 14:00 будет принимать МХК “Динамо”.

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