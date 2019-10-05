Хокеїсти "Кременчука" продовжили переможну серію в УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В рамках Української хокейної ліги відбувся матч між ХК "Білий Барс" та "Кременчуком", який завершився на користь гостей, інформує УНН х посиланням на сайт змагань.
У першому періоді рахунок відкрили першими гості. Шайбою в воротах "Білого Барса" відзначився Владислав Грицких. На восьмій хвилині білоцерківці зрівняли рахунок зусиллями Володимира Алексюка. Близько десяти хвилин рахунок на табло залишався незмінним, але Давид Григорян реалізував гольовий момент, і відправив шайбу у ворота господарів льоду. Перша двадцятихвилинка закінчилася з рахунком 1:2.
Перші 10 хвилин другого періоду пройшли без голів у ворота обох колективів. На 12 хвилині Іван Савченко закинув шайбу в ворота білоцерківців. А через 5 хвилин і Гліб Варава реалізував вихід один на один. По закінченню другого періоду рахунок 1:4 на користь "городян".
Заключна двадцятихвилинка стартувала з гола Микити Кисельова. Після чого головний тренер "барсів" замінив голкіпера, замість Кирила Кучера, місце у воротах зайняв Микита Пеленський. До кінця матчу рахунок на табло не змінився. Поєдинок завершився з рахунком 1:5 на користь "Кременчука".
Додамо, "Кременчук" має стовідсотковий показник в чемпіонаті – 18 очок. "Дніпро" йде другим – 14.