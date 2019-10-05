Хоккеисты "Кременчуга" продлили победную серию в УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В рамках Украинской хоккейной лиги состоялся матч между ХК "Белый Барс" и "Кременчугом", который завершился в пользу гостей, передает УНН х ссылкой на сайт соревнований.
В первом периоде счет открыли первыми гости. Шайбой в воротах "Белого Барса" отличился Владислав Грицких. На восьмой минуте белоцерковцы сравняли счет усилиями Владимира Алексюка. Около десяти минут счет на табло оставался неизменным, но Давид Григорян реализовал голевой момент, и отправил шайбу в ворота хозяев льда. Первая двадцатиминутка закончилась со счетом 1:2.
Первые 10 минут второго периода прошли без голов в ворота обеих коллективов. На 12 минуте Иван Савченко забросил шайбу в ворота белоцерковчан. А через 5 минут и Глеб Варавва реализовал выход один на один. По окончании второго периода счет 1:4 в пользу "горожан".
Заключительная двадцатиминутка стартовала с гола Никиты Киселева. После чего главный тренер "барсов" заменил голкипера, вместо Кирилла Кучера, место в воротах занял Никита Пеленский. До конца матча счет на табло не изменился. Поединок завершился со счетом 1:5 в пользу "Кременчуга".
Добавим, "Кременчуг" имеет стопроцентный показатель в чемпионате - 18 очков. "Днепр" идет вторым - 14.