Хокеїсти "Філадельфії" розгромили чинного володаря Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В регулярному сезоні НХЛ відбулося чотири поєдинки. Один із лідерів чемпіонату "Піттсбург Пінгвінс" в гостях був розгромлений командою з нижньої частини таблиці "Філадельфією Флайєрс", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
"Філадельфія" підходила до цієї зустрічі, маючи в пасиві три поразки поспіль. Це відкинуло підопічних Девіда Хекстола на відстань семи очок від зони плей-офф, тому гра з "Піттсбургом" була хорошим шансом повернутися в боротьбу. "Пінгвінс" два дні тому поступилися "Калгарі" в овертаймі і мали намір повернутися на переможний шлях.
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У першому періоді команди не зуміли відкрити рахунок в матчі, а після перерви "Філадельфія" двічі розписалася у воротах Метта Мюррея завдяки зусиллям Шона Кутюр'є і Вейна Сіммондса. У третьому періоді Клод Жиру і Дейл Уіз довели перевагу господарів до чотирьох голів і оформили остаточний рахунок на табло - 4:0.
Повідомляється, що воротар "Флайєрс" Стів Мейсон оформив третій в сезоні і 33-й в кар'єрі, відбивши 23 кидки по своїх воротах.
Відзначимо, що чинний володар Кубку Стенлі "Пінгвінс" на 2-й сходинці Східної конференції – 95 очок, "Філадельфія" 11-та – 72 пункти.
Додамо, що в інших протистояннях "Колорадо" був сильнішим за "Детройта" 3:1, "Анахайм" здолав "Сент-Луїс" 2:1, а "Калгарі" поступився "Бостону" 2:5.