Хоккеисты "Филадельфии" разгромили действующего обладателя Кубка Стэнли

"Филадельфия" подходила к этой встрече, имея в пассиве три поражения подряд. Это отбросило подопечных Дэвида Хекстола на расстояние семи очков от зоны плей-офф, поэтому игра с "Питтсбургом" была хорошим шансом вернуться в борьбу. "Пингвинс" два дня назад уступили "Калгари" в овертайме и намеревались вернуться на победный путь.

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В первом периоде команды не сумели открыть счет в матче, а после перерыва "Филадельфия" дважды расписалась в воротах Мэтта Мюррея благодаря усилиям Шона Кутюрье и Уэйна Симмондса. В третьем периоде Клод Жиру и Дейл Уиз довели преимущество хозяев до четырех голов и оформили окончательный счет на табло - 4:0.

Сообщается, что вратарь "Флайерз" Стив Мейсон оформил третий в сезоне и 33-й в карьере, отразив 23 броска по своим воротам.

Отметим, что действующий обладатель Кубка Стэнли "Пингвинс" на 2-й строчке Восточной конференции - 95 очков, "Филадельфия" 11-72 пункта.

Добавим, что в других противостояниях "Колорадо" был сильнее "Детройта" 3:1, "Анахайм" одолел "Сент-Луис" 2:1, а "Калгари" уступил "Бостону" 2:5.