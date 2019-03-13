Хокеїсти "Донбасу" завоювали розгромну перемогу на старті півфіналу УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Дружківці стартував плей-оф сезону Української хокейної ліги, на стадії півфіналу “Донбасу” протистояв “Білий Барс”, інформує УНН з посиланням на сайт донеччан.
У першому матчі господарям льоду вдалося розгромити суперника за рахунок упевненої гри в обороні і холоднокровної реалізації своїх моментів в атаці.
Команді Сергія Вітера вдалося виграти кожен з трьох періодів, при цьому найважче це далося в другій 20-хвилинці, коли єдину шайбу “барсів” у матчі закинув Рінат Дурдиєв.
Доказом збалансованої атаки став той факт, що в складі “Донбасу” голами відзначилися 8 різних хокеїстів і лише Віталій Кирющенков вразив ворота суперника двічі.
Також варто відзначити впевнену гру у воротах Богдана Дьяченка, особливо в третьому періоді, коли підопічні Костянтина Буценка 4 рази грали в більшості. Саме в заключній 20-хвилинці донеччани змогли закріпити свою розгромну перевагу, закинувши тричі за 70 секунд.
Примітно, що підсумкова перемога 9:1 стала найбільшою і результативною в поточному плей-оф УХЛ і дозволила “Донбасу” повести в серії до чотирьох перемог 1:0.
Шайби закидали Мазур, Костиков, Манукян, Пуголовкін, Дурдиев, Кирющенков, Коренчук, Кирющенков, Лялька, Мостовий (Воронін).
Зауважимо, що наступна гра з “Білим Барсом” відбудеться на “Альтаїрі” вже 14 березня.