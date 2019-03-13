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Хокеїсти "Донбасу" завоювали розгромну перемогу на старті півфіналу УХЛ

Хокеїсти "Донбасу" завоювали розгромну перемогу на старті півфіналу УХЛ

Київ • УНН

 • 9167 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У Дружківці стартував плей-оф сезону Української хокейної ліги, на стадії півфіналу “Донбасу” протистояв “Білий Барс”, інформує УНН з посиланням на сайт донеччан.

У першому матчі господарям льоду вдалося розгромити суперника за рахунок упевненої гри в обороні і холоднокровної реалізації своїх моментів в атаці.

Команді Сергія Вітера вдалося виграти кожен з трьох періодів, при цьому найважче це далося в другій 20-хвилинці, коли єдину шайбу “барсів” у матчі закинув Рінат Дурдиєв.

Доказом збалансованої атаки став той факт, що в складі “Донбасу” голами відзначилися 8 різних хокеїстів і лише Віталій Кирющенков вразив ворота суперника двічі.

Також варто відзначити впевнену гру у воротах Богдана Дьяченка, особливо в третьому періоді, коли підопічні Костянтина Буценка 4 рази грали в більшості. Саме в заключній 20-хвилинці донеччани змогли закріпити свою розгромну перевагу, закинувши тричі за 70 секунд.

Примітно, що підсумкова перемога 9:1 стала найбільшою і результативною в поточному плей-оф УХЛ і дозволила “Донбасу” повести в серії до чотирьох перемог 1:0.

Шайби закидали Мазур, Костиков, Манукян, Пуголовкін, Дурдиев, Кирющенков, Коренчук, Кирющенков, Лялька, Мостовий (Воронін).

Зауважимо, що наступна гра з “Білим Барсом” відбудеться на “Альтаїрі” вже 14 березня.

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