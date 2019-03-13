Хоккеисты "Донбасса" завоевали крупную победу на старте полуфинала УХЛ

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В Дружковке стартовал плей-офф сезона Украинской хоккейной лиги, на стадии полуфинала “Донбасса” противостоял “Белый Барс”, информирует УНН со ссылкой на сайт дончан.

В первом матче хозяевам льда удалось разгромить соперника за счет уверенной игры в обороне и хладнокровной реализации своих моментов в атаке.

Команде Сергея Витера удалось выиграть каждый из трех периодов, при этом самое это далось во второй 20-минутке, когда единственную шайбу “барсов” в матче забросил Ринат Дурдыев.

Доказательством сбалансированной атаки стал тот факт, что в составе “Донбасса” голами отметились 8 разных хоккеистов и только Виталий Кирющенков поразил ворота соперника дважды.

Также стоит отметить уверенную игру в воротах Богдана Дьяченко, особенно в третьем периоде, когда подопечные Константина Буценко 4 раза играли в большинстве. Именно в заключительной 20-минутке дончане смогли закрепить свое разгромное преимущество, забросив три раза за 70 секунд.

Примечательно, что итоговая победа 9:1 стала самой крупной и результативной в текущем плей-офф УХЛ и позволила “Донбассу” повести в серии до четырех побед 1:0.

Шайбы забрасывали Мазур, Костиков, Манукян, Пуголовкин, Дурдыев, Кирющенков, Коренчук, Кирющенков, Лялька, Мостовой (Воронин).

Заметим, что следующая игра с “Белым Барсом” состоится на “Альтаире” уже 14 марта.

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