Хоккеисты "Донбасса" завоевали крупную победу на старте полуфинала УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Дружковке стартовал плей-офф сезона Украинской хоккейной лиги, на стадии полуфинала “Донбасса” противостоял “Белый Барс”, информирует УНН со ссылкой на сайт дончан.
В первом матче хозяевам льда удалось разгромить соперника за счет уверенной игры в обороне и хладнокровной реализации своих моментов в атаке.
Команде Сергея Витера удалось выиграть каждый из трех периодов, при этом самое это далось во второй 20-минутке, когда единственную шайбу “барсов” в матче забросил Ринат Дурдыев.
Доказательством сбалансированной атаки стал тот факт, что в составе “Донбасса” голами отметились 8 разных хоккеистов и только Виталий Кирющенков поразил ворота соперника дважды.
Также стоит отметить уверенную игру в воротах Богдана Дьяченко, особенно в третьем периоде, когда подопечные Константина Буценко 4 раза играли в большинстве. Именно в заключительной 20-минутке дончане смогли закрепить свое разгромное преимущество, забросив три раза за 70 секунд.
Примечательно, что итоговая победа 9:1 стала самой крупной и результативной в текущем плей-офф УХЛ и позволила “Донбассу” повести в серии до четырех побед 1:0.
Шайбы забрасывали Мазур, Костиков, Манукян, Пуголовкин, Дурдыев, Кирющенков, Коренчук, Кирющенков, Лялька, Мостовой (Воронин).
Заметим, что следующая игра с “Белым Барсом” состоится на “Альтаире” уже 14 марта.