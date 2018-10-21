Хокеїсти "Донбасу" не зуміли пробитися в третій раунд Континентального кубку

Українська команда активніше почала гру, володіючи ініціативою на перших хвилинах, але ближче до середини періоду господарі змогли вирівняти ситуацію. Градус боротьби підігрівався тим, що обидві команди вже не мали права на помилку. До кінця першої третини статистика зафіксувала рівні 9:9 за кидками в створ воріт і 0:0 на табло.

У другому періоді суперники змогли вийти вперед і закріпити успіх. Першу шайбу в ворота Богдана Дьяченко закинув досвідчений Мартіньш Ципуліс. 36-річний форвард результативно завершив атаку своєї команди в більшості точним кидком під поперечину. Під час другого взяття воріт захисники “Донбасу” упустили на “п’ятаку” Лауріса Ранцевса, який зміг переграти нашого голкіпера.

У заключному періоді команді Юліуса Шуплера нічого не залишалося, крім як йти вперед. Перекидали суперника 10:7, переграти Улдіса Цалпа вдалося лише один раз. У затяжній атаці в більшості відзначився захисник Дмитро Ігнатенко.

На останніх секундах гри господарі турніру залишилися в меншості, “Донбас” спробував встигнути розіграти комбінацію після вкидання 6×4, але останній кидок в матчі був заблокований гравцем “Курбадса” — 1:2.

Зазначимо, що чемпіон України припинив свій єврокубковий сезон в Ризі, а найсильніша команда Латвії вийшла в третій раунд Континентального кубка, де зіграє проти “Ліона” (Франція), “Гомеля” (Білорусь) і “Арлана” (Казахстан).