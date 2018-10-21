Хоккеисты "Донбасса" не сумели пробиться в третий раунд Континентального кубка

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КИЕВ. 21 октября. УНН. В Риге состоялся решающий матч второго раунда Континентального кубка IIHF, в котором донецкий “Донбасс” не смог обыграть латвийский “Курбадс”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба из Украины.

Украинская команда активно начала игру, владея инициативой на первых минутах, но ближе к середине периода хозяева смогли выровнять ситуацию. Градус борьбы подогревался тем, что обе команды уже не имели права на ошибку. К концу первой трети статистика зафиксировала уровне 9:9 по броскам в створ ворот и 0:0 на табло.

Во втором периоде соперники смогли выйти вперед и закрепить успех. Первую шайбу в ворота Богдана Дьяченко забросил опытный Мартиньш Ципулис. 36-летний форвард результативно завершил атаку своей команды в большинстве точным броском под перекладину. Во время второго взятия ворот защитники “Донбасса” уронили на “пятаке” Лаурис Ранцевса, который смог переиграть нашего голкипера.

В заключительном периоде команде Юлиус Шуплер ничего не оставалось, кроме как идти вперед. Перебрасывали соперника 10:7, переиграть Улдиса Цалпа удалось только один раз. В затяжной атаке в большинстве отличился защитник Дмитрий Игнатенко.

На последних секундах игры хозяева турнира остались в меньшинстве, “Донбасс” попытался успеть разыграть комбинацию после вбрасывания 6×4, но последний бросок в матче был заблокирован игроком “Курбадса” — 1:2.

Отметим, что чемпион Украины прекратил свой еврокубковый сезон в Риге, а сильная команда Латвии вышла в третий раунд Континентального кубка, где сыграет против “Лиона” (Франция), “Гомеля” (Беларусь) и “Арлан” (Казахстан).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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