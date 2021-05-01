Хокей: НХЛ поповнилася новим клубом

"Сієтл Кракен" офіційно приєднався до НХЛ, зробивши внесок за вступ до ліги в розмірі 650 млн. дол. Це дозволить клубу проводити обміни перед драфтом розширення НХЛ, призначеним на 21 липня, і підписувати контракти з вільними агентами перед дебютом клубу в наступному сезоні .

"Сієтл" проведе драфт розширення за тими ж правилами, що і "Вегас" ("Голден Найтс" звільнені від участі). Кожна команда може захистити по сім форвардів, три захисника і одному воротарю або вісім польових гравців і одного воротаря. "Кракен" повинен вибрати по одному хокеїстові з кожної команди.

До цього моменту останнім клубом, яка додалася в НХЛ був "Вегас Голден Найтс" (в сезоні 2017-18 років).