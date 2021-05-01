Хоккей: НХЛ пополнилась новым клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Национальная хоккейная лига пополнилась новичком, которым стал ХК "Сиэтл Кракен", сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
"Сиэтл Кракен" официально присоединился к НХЛ, сделав взнос за вступление в лигу в размере 650 млн. долл. Это позволит клубу проводить обмены перед драфтом расширения НХЛ, назначенным на 21 июля, и подписывать контракты со свободными агентами перед дебютом клуба в следующем сезоне.
"Сиэтл" проведет драфт расширения по тем же правилам, что и "Вегас" ("Голден Найтс" освобождены от участия). Каждая команда может защитить по семь форвардов, три защитника и одному вратарю или восемь полевых игроков и одного вратаря. "Кракен" должен выбрать по одному хоккеисту из каждой команды.
К этому моменту последним клубом, который добавилась в НХЛ был "Вегас Голден Найтс" (в сезоне 2017-18 годов).